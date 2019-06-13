Владелец частного литовского цирка захватил в заложники собственного медведя, чтоб не отдавать его в зоопарк.

Как сообщает ТСН, "Випу" - а именно так зовут зверя - хотели забрать зоозащитники и доставить в специализированный зоопарк, так как его хозяин Николай Зобов держал его в ненадлежащих условиях.

Но отдавать животное мужчина категорически отказался. Медведя, говорит, любит, как собственного ребенка. Вместе со зверем Николай закрылся в клетке и провел там сутки.

Уговорить отпустить "заложника" получилось министру экологии. Он пообещал хозяину, что ему разрешат навещать медведя и даже вернут обратно, когда мужчина улучшит условия проживания дикого зверя.

Ранее "Страна" рассказывала, как в зоопарк под Киевом доставили бегемота по кличке Хипполит.

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