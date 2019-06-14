Глава Госдепа США Майк Помпео заявил о том, что после изучения разведданных о ситуации на территории Оманского залива, где в четверг, 13 июня, была совершена атака на два коммерческих танкера, американское правительство пришло к выводу, что за нападением стоит Иран.

Соответствующее заявление он сделал в четверг во время специально созванного брифинга в Госдепартаменте США, передает Укринформ.

"Правительство Соединенных Штатов считает, что Исламская Республика Иран является ответственной за нападения, которые произошли сегодня в Оманском заливе", - заявил глава внешнеполитического ведомства США.

По его словам, оценка американских властей основывается на полученных разведданных, в том числе по типу примененного оружия, уровня знаний, необходимых для выполнения операции, а также последних подобных атак со стороны Ирана на суда в регионе.

"Ни одна группировка, действующая в регионе, не имеет ресурсов и опыта, чтобы действовать с такой высокой степенью сложности", - сказал Помпео.

Кроме того, Помпео подчеркнул, что Иран совершил атаку, чтобы навредить интересам США и их союзников.

Как писала "Страна", в четверг в Оманском заливе были атакованы два нефтяных танкера. Согласно предварительной информации, инцидент случился в 45 км от побережья Ирана.

Ранее сообщалось, что цена на нефть 13 июня выросла из-за атаки двух танкеров в Оманском заливе.