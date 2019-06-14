В четверг, 13 июня, на заседании в МОН экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования определила пороговые баллы "сдал/не сдал" для трех тестов ВНО, передает Юрлига.

А именно по:

математике - 11 баллов;

украинскому языку и литературе - 23 балла;

физике - 13 баллов.

Соответственно, порог "сдал/не сдал" - это минимальное количество тестовых баллов, необходимых участнику внешнего независимого оценивания, чтобы получить оценку по шкале 100-200 баллов.

Таким образом, порог преодолели:

по украинскому языку и литературе - 84% участников;

по математике - 81,83 %;

по физике - 85%.

Отмечается, что участники тестирования могут ознакомиться со скан-копиями своих бланков ответов на информационных страницах, которые будут размещены до 17 июня.

Уже 19 июня комиссия определит порог "сдал/не сдал" по иностранным языкам и биологии, а 21 июня - по истории Украины, географии и химии.

Также важен тот факт, что в этом году комиссия впервые определила адаптивный порог на уровне 14 баллов для лиц, получивших среднее образование на языке национальных меньшинств.

Ранее сообщалось, сколько желающих стать магистрами зарегистрировались на ВНО в 2019 году.

Также мы писали, что в Боярке выпускники не сдали ВНО по английскому из-за пропавшего электричества.