В МОН Украины определили пороговые баллы тестов внешнего независимого оценивания
В четверг, 13 июня, на заседании в МОН экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования определила пороговые баллы "сдал/не сдал" для трех тестов ВНО, передает Юрлига.
А именно по:
- математике - 11 баллов;
- украинскому языку и литературе - 23 балла;
- физике - 13 баллов.
Соответственно, порог "сдал/не сдал" - это минимальное количество тестовых баллов, необходимых участнику внешнего независимого оценивания, чтобы получить оценку по шкале 100-200 баллов.
Таким образом, порог преодолели:
- по украинскому языку и литературе - 84% участников;
- по математике - 81,83 %;
- по физике - 85%.
Отмечается, что участники тестирования могут ознакомиться со скан-копиями своих бланков ответов на информационных страницах, которые будут размещены до 17 июня.
Уже 19 июня комиссия определит порог "сдал/не сдал" по иностранным языкам и биологии, а 21 июня - по истории Украины, географии и химии.
Также важен тот факт, что в этом году комиссия впервые определила адаптивный порог на уровне 14 баллов для лиц, получивших среднее образование на языке национальных меньшинств.
Ранее сообщалось, сколько желающих стать магистрами зарегистрировались на ВНО в 2019 году.
Также мы писали, что в Боярке выпускники не сдали ВНО по английскому из-за пропавшего электричества.