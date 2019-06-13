В селе под Одессой мать оставила 5-летнего ребенка и уехала развлекаться в соседнее село. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Малыша ночью увидели случайные люди. Ребенок шел сам деревней босиком и был полураздет. Мальчика полицейские забрали в районную больницу.

Выяснилось, что несмотря на свой возраст, мальчик не говорит, поэтому рассказать правоохранителям, почему он в полночь сам ходил по селу, не смог.

Позже полиция нашла и мать. Выяснилось, что она заперла ребенка в доме, а сама с сожителем отправилась в соседнее село.

Сейчас рассматривается вопрос лишения ее родительских прав.

Как ранее сообщала "Страна", сегодня с дна реки Тетерев под Киевом подняли тела матери и ребенка, которых искали больше суток.

Еще мы писали, как в Киевской области двухлетний ребенок провалился в канализационный люк.