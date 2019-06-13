Момент, когда автомобилист сбивает велосипедиста в центре Киева, попал на камеры видеонаблюдения. Об этом рассказывает портал "Киев оперативный".

Отмечается, что инцидент случился вчера, 12 июня, на бульваре Леси Украинки.

"А вот и видео вчерашнего ДТП с участием велосипедиста и автомобилиста на бульваре Леси Украинки. Хорошо, когда камеры могут расставить все на свои места", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что в начале мая в Киеве на проспекте Бандеры под колесами грузовика погиб велосипедист.

По словам водителя грузовика, он пытался объехать велосипедиста, который двигался в правой полосе, а потом услышал звук столкновения (наезда).

Еще мы писали, как в Житомирской области поезд переехал 15-летнего велосипедиста, который "шел на таран".