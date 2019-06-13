В Минобразования предложили вынести на общественное обсуждение государственный стандарт базового среднего образования (5-9 классы), передает Юрлига.

Отмечается, что была указаны требования к обязательным результатам учебы и компетентностей получателей образования в таких отраслях:

литературная (украинский язык, языки соответствующих коренных народов и национальных меньшинств; украинский язык и литература для коренных народов и национальных меньшинств (для языков Европейского союза и крымскотатарского языка), иноязычное образование);

математическая;

естественная;

технологическая;

информатическая;

социальная и здоровьесберегательная;

гражданская и историческая;

художественная;

физкультурная.

Для каждой образовательной отрасли определены цель и принципы организации обучения получателей образования в целом.

Также указано, что общий объем учебной нагрузки получателей содержится в базовых учебных планах.

Виды учебных планов зависят от категории:

для заведений общего среднего образования с украинским языком обучения;

для заведений общего среднего образования с языком обучения соответствующего коренного народа или национального меньшинства;

для специальных заведений (классов) общего среднего образования с украинским языком обучения детей с особыми образовательными потребностями;

для специальных заведений (классов) общего среднего образования с языком обучения соответствующего коренного народа или национального меньшинства;

для специальных заведений общего среднего образования для детей с нарушениями интеллектуального развития с украинским языком обучения;

для специальных заведений общего среднего образования для детей с нарушениями интеллектуального развития с языком обучения соответствующего коренного народа или национального меньшинства.

Все виды базовых учебных планов содержатся в приложениях к предлагаемому стандарту. В частности, базовый учебный план имеет инвариантную и вариативную составляющие части. Инвариантная составляющая часть является обязательной для всех заведений общего среднего образования.

Вариативная составляющая часть базового учебного плана распределяется заведением общего среднего образования самостоятельно, учитывая особенности организации образовательного процесса и индивидуальных образовательных потребностей получателей образования и отображается в образовательной программе такого заведения.

Учебные достижения школьников измеряются путем:

формировочного оценивания, помогающего отслеживать личностное развитие детей и ход овладевания ими учебного материала;

итогового оценивания, во время которого учебные достижения соотносятся с обязательными результатами учебы, определенными Государственным стандартом.

Сообщается, что документ является совместной наработкой членов рабочей группы, независимых экспертов, представителей общественности, департаментов образования и науки госадминистраций и заведений образования.

Замечания и предложения к проекту принимаются до 25 июля 2019 года в письменном виде и электронной почтой по адресам:

Министерство образования и науки Украины, проспект Победы, 10, г. Киев, 01135;

e - mail: linnyk@mon.gov.ua, r.shyyan@gmail.com.

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