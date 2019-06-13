Президент Шахтера Ринат Ахметов заявил, что с португальцем Паулу Фонсекой клуб расстался по-хорошему, и призвал болельщиков получить удовольствие от работы нового специалиста у руля команды.

Об этом он рассказал в интервью пресс-службе донецкого клуба.

Ахметов признал, что уход португальского наставника был быстрым и неожиданным, а также объяснил приглашение нового тренера, который мог оказаться наставником донецкого клуба, если бы чемпион Украины не договорился с Фонсекой три года назад после ухода Мирчи Луческу.

"Новый тренер, новые идеи, новые ожидания. Я убежден в том, что мы все будем радоваться яркой, красивой и атакующей игре Шахтера. Я думаю, что эта игра будет нам приносить удовольствие и приносить трофеи", - рассказал Ахметов.

Он добавил, что уже давно присматривался к работе Каштру, и уверен, что его тренерский стиль хорошо подходит стилю игры Шахтера.

"Тренерские идеи Каштру говорят о том, что он очень подойдет под нашу философию, под наш стиль игры и будет радовать наших болельщиков красивой атакующей игрой", - отметил Ахметов.

Напомним, Паулу Фонсека, перед тем, как покинуть донецкий клуб, обратился к болельщикам "Шахтера": "Я помню день, когда прилетел в Киев, чтобы подписать контракт с "Шахтером". Сумасшедшая мотивация, желание побеждать и волнение перед неизвестным: новая страна, новые люди, вокруг все чужое и незнакомое. Прошло три года. Сегодня я ухожу, оставляя в "Шахтере" семью, а в Украине – свой второй дом", - рассказал он.