Названа дата старта нового футбольного сезона Украинской Премьер-лиги
Уже 16-й по счету розыгрыш Суперкубка Украины, который открывает новый футбольный сезон в стране, состоится 28 июля в Одессе, сообщает пресс-служба УПЛ.
"Встретятся самые титулованные украинские футбольные клубы "Динамо" и "Шахтер". В нынешнем году генеральным партнером матча стала компания Favorit Sport. Официальным мячом в восьмой раз будет Select", - отметили в пресс-службе.
О старте продажи билетов будет объявлено на следующей неделе.
Ранее мы рассказывали, что матч за Суперкубок Украины перенесли из-за внеочередных выборов в парламент.
Также мы писали, что "Динамо" накануне подписало новый контракт с главным тренером Александром Хацкевичем.
Еще напомним, что "Шахтер" и "Динамо" попали в топ-25 рейтинга УЕФА.
Подписывайся на Страну в Twitter. Узнавай первым самые важные и интересные новости!