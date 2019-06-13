Уже 16-й по счету розыгрыш Суперкубка Украины, который открывает новый футбольный сезон в стране, состоится 28 июля в Одессе, сообщает пресс-служба УПЛ.

"Встретятся самые титулованные украинские футбольные клубы "Динамо" и "Шахтер". В нынешнем году генеральным партнером матча стала компания Favorit Sport. Официальным мячом в восьмой раз будет Select", - отметили в пресс-службе.

О старте продажи билетов будет объявлено на следующей неделе.

Ранее мы рассказывали, что матч за Суперкубок Украины перенесли из-за внеочередных выборов в парламент.

Также мы писали, что "Динамо" накануне подписало новый контракт с главным тренером Александром Хацкевичем.

Еще напомним, что "Шахтер" и "Динамо" попали в топ-25 рейтинга УЕФА.