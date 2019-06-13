Глава партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили во время брифинга в Киеве озвучил первую пятерку кандидатов на внеочередные выборы в украинский парламент.

В списке оказалась известная украинская шахматистка Наталья Жукова.

Фото: ru.wikipedia.org

Как сообщил Саакашвили, список кандидатов был утвержден еще 10 июня во время съезда партии.

40-летняя Наталья Жукова - украинская шахматистка, гроссмейстер с 2010 года, двукратная чемпионка Европы (2000, 2015), вице-чемпионка мира по блицу (2012). В составе женской сборной Украины победительница шахматной олимпиады (2006), победительница командного чемпионата мира в Астане (2013), и победительница командного чемпионата Европы в Варшаве (2013). Двукратная чемпионка Европы по шахматам (2000, 2015). Заслуженный мастер спорта Украины.

Была замужем за российским шахматистом Александром Грищуком. В 2007 году у семьи родилась дочь.

Ранее сообщалось, что "Стране "стала известна первая десятка списка партии Саакашвили.

Также мы писали, что Саакашвили вышел на Крещатик и спросил у людей, идти ли ему на выборы в Раду.