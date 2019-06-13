В Украине объявили о прайсинге новых еврооблигаций, выпущенных в евро, объемом EUR1 млрд евро с конечным сроком погашения 20 июня 2026, спрос составил EUR6 млрд. Об этом сообщает Минфин в четверг вечером, передает Интерфакс-Украина.

"На новые евроблигации будут начисляться проценты по ставке 6,75% годовых", – говорится в сообщении Минфина.

Отмечается, что новый выпуск получил рейтинг "В-" рейтинговым агентством Standard & Poor's и Fitch. Расчеты по новому выпуску должны пройти 20 июня 2019 года.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование дефицита бюджета, отметил Минфин.

"Мы с гордостью сообщаем о возвращении Украине к выпуску еврооблигаций, номинированных в евро, после 15-летнего перерыва", – приводится в сообщении комментарий министра финансов Оксаны Маркаровой.

Она отметила, что благодаря интеграции в ЕС, углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, предусмотренной Соглашением об ассоциации, а также развитию украинского бизнеса ЕС стал крупнейшим торговым партнером Украины с 40% от общего объема.

"Размещение семилетних облигаций - первое событие в будущей долгой истории финансовой интеграции в ЕС", - подчеркнула Маркарова.

По словам экономиста Виктора Скаршевского, Украина сегодня разместила семилетние еврооблигации на €1 млрд евро под 6,75% годовых.

Как он отметил, доходность украинских еврооблигаций, номинированных в евро:

в 13,5 раз выше литовских еврооблигаций,

в 4,4 раза выше казахстанских,

в 2,8 раза выше российских и

в 2,3 раза выше газпромовских:

Литва (дата размещения 13.06.2019) - €650 млн евро под 0,5% на 10 лет и €850 млн под 0,6% на 30 лет; Казахстан (06.11.2018) - €525 млн под 1,55% на 5 лет и еще €525 млн под 2,375% на 10 лет Россия (21.03.2019) - €750 млн под 2,375% на 6 лет; Газпром (13.11.2018) - €1 млрд под 2,9% на 5 лет.

Скриншот: Facebook/Виктор Скаршевский

Как сообщалось, Минфин Украины привлек BNP Paribas и Goldman Sachs для совместной организации и в качестве совместных букраннеров для проведения роуд-шоу 7-летних евробондов в евро. Встречи с инвесторами проходили 10-13 июня в Лондоне, Франкфурте, Мюнхене и Милане.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 7,125%, затем он был снижен до 6,875-7%.

В октябре прошлого года Украина разместила два транша евробондов на общую сумму $2 млрд: еврооблигации с погашением в феврале 2024 года на $750 млн с доходностью 9% и 10-летние евробонды на $1,25 млрд с доходностью 9,75%.

В марте были доразмещены 10-летние еврооблигации на $350 млн. WSJ со ссылкой на источники сообщала, что все доразмещенные евробонды в рамках частной сделки были выкуплены банком JP Morgan (он же выступил единственным организатором доразмещения).