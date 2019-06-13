В четверг, 13 июня, в 18:52 в киевский оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины поступило сообщение о том, что на улице Закревского в озере "Урочище длинный Лан", возможно находится человеческое тело. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что на место происшествия были направлены водолазы Аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.

Прибыв к месту вызова спасатели приступили к поисковым работам. На расстоянии 40 м от берега на глубине 6 м обнаружено тело утопленника. С помощью водолазно-спасательного снаряжения и лодки тело было доставлено к берегу и передано сотрудникам правоохранительных органов.

Причину и обстоятельства трагического случая устанавливают правоохранительные органы.

Кроме того, в ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве отметили необходимость соблюдения правил безопасного отдыха на природе и возле водоемов.

"Не стоит терять бдительность и пренебрегать собственной безопасностью, ведь последствия могут быть трагическими", - говорится в сообщении.

Фото:www.dsns.gov.ua

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