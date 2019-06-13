В среду, 12 июня, около 15:00 в Киеве была совершена попытка разбойного нападения на пункт обмена валюты, расположенный недалеко от станции метро "Лукьяновка". Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в соцсети.

Опубликовано видео, на котором видно, как злоумышленник, подойдя к кассовому окну, достал из сумки похожий на пистолет предмет. Он направил его в щелевой лоток и, вероятно, потребовал у кассира выдать все доллары и евро.

Судя по всему кассир отреагировал на угрозы нажатием тревожной кнопки. Услышав зуммер сигнала, злоумышленник скрылся до прибытия группы реагирования охранной компании. В соцсети просят опознать злоумышленника.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве ищут бандита, который ограбил студента, представившись полицейским.

Также мы сообщали, что в Киеве иностранцы повредили чужое авто, а затем отобрали кошелек у его владельца.