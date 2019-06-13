Новая вспышка размножения сине-зеленых водорослей на побережье Черного моря может означать усиление неблагополучного состояния окружающей среды, которое было вызвано нарушением биологического баланса в результате интенсивного загрязнения водоемов. Об этом заявил доктор биологических наук Иван Русев на своей странице в Facebook.

"В прессе и на телевидении шквал информации по жуткому "цветению" сине-зеленых водорослей в прибрежной зоне Черного моря. ... Специально прибыл в Одессу, чтобы ознакомиться с ситуацией. Убедился: массовое размножение сине-зеленых водорослей и их воспроизводство в огромных количествах в Одесском заливе создало беспрецедентно опасную экологическую ситуацию как для самого водоема, а также и для здоровья людей", - отметил Русев.

Как отметил ученый, купание в период цветения сине-зеленых водорослей чревато для человека кожными высыпаниями по всему телу, могут появиться зуд, покраснение кожи, слизистой оболочки глаз и носа, а в случае заглатывания такой воды возможно повышение температуры, боли в животе, тошнота и рвота.

Кроме того, предостерегает ученый, рыбу, которая обитает в такой воде, есть опасно. "Употребление загрязненной рыбы, а также моллюсков приводит к возникновению аллергических, желудочно-кишечных, раковых заболеваний и может привести к генетическим изменениям в человеческом организме на уровне мутагенных и тератогенных эффектов", - утверждает Русев.

По его словам, сине-зеленые водоросли опасны для здоровья человека еще и потому, что вырабатывают так называемый печеночный яд - нодуларин. "В малых концентрациях этот яд водорослей вызывает аллергические реакции. Водоросли могут быть особенно опасны для стариков и маленьких детей", - подеркивает биолог.

Он отметил, что выделяемые сине-зелеными водорослями опасные токсины вызывают нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и амиотрофический боковой склероз (болезнь Лу Герига). "Анализ проб воды, отобранных во время массового цветения сине-зеленых водорослей, показывает, что они могут высвобождать значительное количество этого токсина, который разносится водной и воздушными средами в окружающую среду. Именно сейчас такого типа токсин витает в воздухе над Одессой", - заявил Русев.

Также он напомнил, что вспышки размножения сине-зеленых водорослей были в свое время замечены учеными-биологами в воде Сасыкского лимана, когда его превратили в закрытый водоем. Тогда стали цвести сине-зеленые водоросли, а в селах, прилегающих к Сасыку, начали регистрировать рост детской заболеваемости, аллергические и желудочные заболевания, снижение общего иммунитета к вирусным и респираторным заболеваниям.

Скриншот: Facebook/Ivan Rusev

В данный момент, отметил Русев, массовые скопления сине-зеленых водорослей постепенно исчезают, разлагаясь и оседая на дно моря, при этом освобождая морские мелководья для отдыхающих. Однако расслабляться не стоит. "Подобные удары можут быть нанесены и по многим другим водоемам Украинского Причерноморья и, прежде всего, по таким полностью закрытым лиманам, как Сасык, Хаджибейский и другие", - подытожил ученый.

Скриншот: Facebook/Ivan Rusev

Ранее сообщалось, что побережье Азовского моря покрылось зелеными водорослями.

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