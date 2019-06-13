Более суток на реке Тетерев вблизи села Блидча водолазы занимались поисками тел утонувших 27-летней матери и ее пятилетнего сына.

Об этом сообщается на странице "Киев оперативный".

В сообщении говорится, что трагедия на реке произошла в среду, 12 июня. Мать с двумя детьми пришли купаться.

По свидетельству очевидцев женщина была в состоянии алкогольного опьянения. Один ребенок находился на берегу и увидел, что маму и брата стало уносить течением. Все их попытки выбраться на берег были напрасными.

Поиски тел утонувших осложняло сильное течение. В четверг, 13 июня, в 09:30 спасатели нашли тело погибшей женщины, а тело ее погибшего сына обнаружили в 12:15.

Фото: facebook.com

В поисках были задействованы специалисты водолазно-спасательного отделения 10-ДПРЗ г. Вышгород, мобильный спасательный центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и спасатели Иванковского района.

Ранее "Страна" писала о том, что спасатели рассказали, сколько человек утонули в июне.

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