В Киеве иностранцы ограбили мужчину. Во время потасовки на улице злоумышленники отобрали у него кошелек. Правонарушителей задержал работник охраны магазина и передал их полицейским. Об этом сообщается на сайте столичной Нацполиции.

В дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о задержании двух мужчин за ограбление местного жителя на улице Андрея Малышко. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала событие.

Работники полиции опросили 33-летнего потерпевшего и охранника магазина, который стал свидетелем инцидента и сумел задержать правонарушителей.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Как выяснилось, неизвестные повредили автомобиль пострадавшего - и он решил самостоятельно разобраться с ними. Но во время потасовки незнакомцы отобрали у него кошелек с деньгами и пытались скрыться. Однако охранник магазина догнал злоумышленников и вызвал полицию.

Грабителями оказались граждане другого государства 1985 и 1008 годов рождения. Их задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Изъятые вещи вернули потерпевшему.

Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Ранее "Страна" писала о том, что в Днепропетровской области задержали грабителя, жертвами которого становились одинокие украинки с сайтов знакомств.

Также мы сообщали, что под Киевом поймали серийного грабителя церквей.