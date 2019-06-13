Банки активно пытались двигать курс доллара во время межбанковских торгов 13 июня, но торги завершились с минимальным курсовым изменением: валютный курс подрос лишь на 1 копейку, и зафиксировался к вечеру на 26,43-26,50 грн./$.

Об этом сообщает начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, передает UBR.ua.

Как уточнил директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук, на протяжении дня котировки скатывались на 26,36 грн./$, однако к вечеру прибавили 14 копеек.

Главным образом рваный курс объясняли совсем небольшим объемом торгов. Он чуть превышал $50 млн., при среднем уровне в $100-120 млн и максимальном - $200 млн. Чуть ли не каждая сколько-нибудь большая сделка сдвигала валютный ценник.

"Валютные продажи были небольшими, да и спроса значительного тоже не наблюдалась. Рынок был малоликвидным", - подтвердил Гриненко.

Такое соотношение сил объяснили сворачиванием операций нерезидентов, которые вчера закончили оплачивать приобретенные у Минфина гривневые гособлигаций. Кстати, официальная отчетность подтвердила серьезное увеличение нерезидентского портфеля ОВГЗ: на 4,1 млрд грн, до 48,7 млрд грн.

"Период основных поступлений валюты на рынок от экспортеров и нерезидентов под аукцион ОВГЗ уже прошел, что повлияло на недостаток предложения валюты. А также значительное увеличение остатков на корсчетах банков, до 63,5 млрд гривен, создали условия для очередного спекулятивного раскачивания курса", - сказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

На наличном рынке ничего не изменилось. Средняя цена продажи доллара людям осталась в рамках 26,55-26,65 грн./$. Минимальная стоимость была на уровне 26,40, а максимальная - на 26,88 грн./$. При этом выкуп валюты у населения проводили в рамках 26,10-26,40 грн./$.

На 14 июня финансисты дают спокойные прогнозы.

"Межбанк будет открываться в рамках 26,40-26,50 грн./$, и вполне может остаться возле этих отметок. Думаю, продавцы валюты должны активизироваться", - считает Юрий Гриненко.

Компании постараются заплатить перед 3-дневными выходными авансы, так что им потребуется гривна.

"Завтра могут продолжиться попытки раскачивания курса на фоне повышенного спроса от импортеров, которые будут закрывать все внешние платежи перед трехдневными выходными. Однако, есть и факторы, которые будут работать на удержание курса: активная продажа валюты экспортерами перед выходными и период авансовых выплат, который во многих компаниях тоже будет начат перед выходными", - считает Олег Куринной, он спрогнозировал на завтра межбанк в рамках 26,30-26,50 грн./$.

Ранее сообщалось, что курс доллара во вторник развернулся и резко подрос, банкиры заговорили о девальвации.

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