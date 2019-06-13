Среди зарегистрированных сегодня в ЦИК 42 самовыдвиженцев бывший глава Луганской областной военно-гражданской администрации, бывший глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль (баллотируется в одномандатном избирательном округе №106 в Луганской области), совладелец сети гипермаркетов "Эпицентр-К" и "Новая линия", народный депутат (внефракционный) Верховной Рады 8-го созыва Александр Герега (округ №192, Хмельницкая обл.).

Об этом пресс-служба ЦИК сообщила на своей странице в соцсети.

Фото: facebook.com

Кроме того, зарегистрированы кандидатами-самовыдвиженцами нынешние парламентарии Виктор Развадовский (округ №67), Сергей Рудик (округ №198), Антон Яценко (округ №200) и Борислав Береза (округ №213).

ЦИК также зарегистрировала десять кандидатов от партии "Демократична сокира" и одного - от партии "Белая Церковь вместе".

Всего по состоянию на 13 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 188 кандидатов в народные депутаты, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 170, выдвинутых политическими партиями - 18



Ранее "Страна" писала о том, что в ЦИК усомнились, что успеют подготовить печатную продукцию к выборам.

Также мы сообщали, что решение в деле о роспуске Рады Контитуционный суд примет после 20 июня.