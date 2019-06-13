В четверг, 13 июня, цены на нефть на ключевых биржах сократили рост на торгах, вслед за ухудшением ОПЕК оценки роста спроса на нефть в 2019 году. Также был зафиксирован скачок почти на 4% после осуществления провокации против двух танкеров в Оманском заливе.

Стоимость фьючерсных контрактов на август на европейский сорт нефти Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:10 МСК составила $61,71 за баррель. Это на $1,74 (2,9%) выше уровня предыдущей сессии.

Контракты на американский сорт WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $1,6 (3,13%) - до $52,74 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена Brent поднималась до $62,64 за баррель, WTI - до $53,45 за баррель на сообщениях о провокационных атаках на два судна в Оманском заливе, вызвавших опасения перебоев в поставках топлива с Ближнего Востока.

"Участники рынка уже начали думать, что геополитические риски на Ближнем Востоке улеглись, но они снова возникли, увеличив премию за риск и опасения проблем с поставками", - цитирует Dow Jones главу отдела исследований в Sucden Financial Research Джорди Уилкс. Через Оманский залив, где были атакованы два танкера, экспортируется до 40% мирового объема нефти.

"В последние недели рынок находился в панике, опасаясь ослабления спроса на нефть, - отмечает аналитик по сырьевому сектору Commerzbank Юджин Вайнберг. - Мы пытались понять, какой же фактор все-таки позволит прорвать плотину и спровоцировать подъем цен на нефть".

В ОПЕК в четверг, 13 июня, понизили оценку роста спроса на нефть в 2019 году на 70 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 1,14 млн б/с. В организации государств-экспортеров нефти (ОПЕК) в частности, отметили вялый спрос в ОЭСР (развитых странах). Таким образом, по оценкам ОПЕК, потребление нефти в 2019 году составит 99,86 млн б/с, не достигнув отметки в 100 млн б/с.

Как сообщала "Страна", цена нефти Brent 7 июня подрожала после заявлений из Саудовской Аравии о продлении соглашения по снижению нефтедобычи.

Напомним, что рост цен на нефтяном рынке похожим образом ускорялся в мае. Тогда поступали несколько сообщений о неизвестных атаках на объекты нефтяной инфраструктуры в регионе, включая несколько танкеров у побережья ОАЭ и важный нефтепровод в Саудовской Аравии.