В Министерстве образования и науки разработали реформу оплаты труда педагогам, которая заключается в выравнивании дисбаланса в оплате труда молодых учителей и учителей с большим стажем труда.

На эти цели нужно 25 млрд гривен или 10% от всего образовательного бюджета на текущий год.

Об этом заявила глава Минобразования Лилия Гриневич во время встречи с учителями и руководителями образования Винницкой области, передает Укринформ.

"Мы стоим на пороге реформы оплаты труда педагогических работников. Уже есть постановление Кабинета министров, но оно должна идти в пакете с бюджетным законодательством на 2020 год. Это можно сделать только при принятии бюджета. Суть реформы заключается в том, что, во-первых, повышаем зарплату, но и выравниваем огромный дисбаланс, который есть в зарплате учителя. ... Для этого нужно будет вложить в следующем бюджете 25 млрд грн. Это много, потому что весь консолидированный бюджет в стране, начиная с дошкольного образования, - 230 млрд грн ", - сказала Гриневич.

Она отметила, что эта же проблема должна решаться и оплате труда воспитателей детских садов, которые получают минимальную зарплату.

По словам министра, очень важно, чтобы следующее правительство и парламент должны внести это предложение реформы зарплаты педработников в бюджет на следующий год.

Руководительница МОН напомнила, что заработная плата учителей в 2017 году выросла на 50%, в 2018 году на 20-25% в зависимости от учителя, в 2019 - на 9%.

Ранее сообщалось, что в апреле задолженность по зарплате перед украинцами выросла на 6,2%.

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