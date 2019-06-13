В четверг, 13 июня, ЦИК зарегистрировал еще 53 кандидата в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах. Они баллотируются в одномандатных избирательных округах. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК на своей странице в соцсети.

"Сегодня комиссия зарегистрировала 53 кандидата в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах, в том числе: которые баллотируются в порядке самовыдвижения - 42, выдвинутых политическими партиями - 11", - отметили в Центризбиркоме.

Уточняется, что среди зарегистрированных кандидатов от партий один выдвинут партией "Біла Церква разом", 10 - партией "Демократична сокира".

Таким образом, по состоянию на 13 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 188 кандидатов в народные депутаты Украины, в том числе: те, которые баллотируются в порядке самовыдвижения - 170, выдвинутых политическими партиями - 18.

Фото: facebook.com

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