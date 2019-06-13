Синоптики обещают, что в пятницу на Украину обрушится настоящая жара
В пятницу, 14 июня, в Украине ожидается переменно облачная погода преимущественно без осадков. Кратковременный дожди с грозой возможны лишь днем на крайнем западе страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ветер ожидается юго-восточный (в южной и восточной части - северо-восточный), 5-10 м / с.
Фото: facebook.com
Температура ночью опустится до +16-21 градуса. А днем вновь вернется жара до +28-33 градусов. На севере Левобережья ночью +13-18, днем +25-30 градусов. В Карпатах ночью +11-16 градусов, днем +22-27.
Прогноз погоды на пятницу, 14 июня, в городах Украины:
- Ужгород – +30…+32
- Львов – +29…+31
- Ивано-Франковск – +29…+31
- Тернополь – +29…+31
- Черновцы – +29…+31
- Хмельницкий – +30…+32
- Луцк – +29…+31
- Ровно – +30…+32
- Житомир – +30…+32
- Винница – +29…+31
- Одесса – +29…+31
- Николаев – +31…+33
- Херсон – +31…+33
- Симферополь – +30…+32
- Кропивницкий – +30…+32
- Черкассы – +30…+32
- Чернигов – +29…+31
- Сумы – +27…+29
- Полтава – +29…+31
- Днепр – +31…+33
- Запорожье – +31…+33
- Донецк – +29…+31
- Луганск – +28…+30
- Харьков – +27…+29
- Киев – +30…+32
Ранее "Страна" писала о том, что ученые выяснили, почему люди зевают и как этот рефлекс связан с жарой.
Также мы сообщали, что народный синоптик спрогнозировал аномально жаркое лето в Украине.