В пятницу, 14 июня, в Украине ожидается переменно облачная погода преимущественно без осадков. Кратковременный дожди с грозой возможны лишь днем на крайнем западе страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер ожидается юго-восточный (в южной и восточной части - северо-восточный), 5-10 м / с.

Фото: facebook.com

Температура ночью опустится до +16-21 градуса. А днем вновь вернется жара до +28-33 градусов. На севере Левобережья ночью +13-18, днем +25-30 градусов. В Карпатах ночью +11-16 градусов, днем +22-27.

Прогноз погоды на пятницу, 14 июня, в городах Украины:

Ужгород – +30…+32

Львов – +29…+31

Ивано-Франковск – +29…+31

Тернополь – +29…+31

Черновцы – +29…+31

Хмельницкий – +30…+32

Луцк – +29…+31

Ровно – +30…+32

Житомир – +30…+32

Винница – +29…+31

Одесса – +29…+31

Николаев – +31…+33

Херсон – +31…+33

Симферополь – +30…+32

Кропивницкий – +30…+32

Черкассы – +30…+32

Чернигов – +29…+31

Сумы – +27…+29

Полтава – +29…+31

Днепр – +31…+33

Запорожье – +31…+33

Донецк – +29…+31

Луганск – +28…+30

Харьков – +27…+29

Киев – +30…+32

Ранее "Страна" писала о том, что ученые выяснили, почему люди зевают и как этот рефлекс связан с жарой.

Также мы сообщали, что народный синоптик спрогнозировал аномально жаркое лето в Украине.