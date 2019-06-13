В пятницу, 14 июня, в Украине ожидается переменно облачная погода преимущественно без осадков. Кратковременный дожди с грозой возможны лишь днем на крайнем западе страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер ожидается юго-восточный (в южной и восточной части - северо-восточный), 5-10 м / с.

Фото: facebook.com

Температура ночью опустится до  +16-21 градуса. А днем вновь вернется жара до +28-33 градусов. На севере Левобережья ночью +13-18, днем +25-30 градусов. В Карпатах ночью +11-16 градусов, днем +22-27.

Прогноз погоды на пятницу, 14 июня, в городах Украины:

  • Ужгород – +30…+32
  • Львов – +29…+31
  • Ивано-Франковск – +29…+31
  • Тернополь – +29…+31
  • Черновцы – +29…+31
  • Хмельницкий – +30…+32
  • Луцк – +29…+31
  • Ровно – +30…+32
  • Житомир – +30…+32
  • Винница – +29…+31
  • Одесса – +29…+31
  • Николаев – +31…+33
  • Херсон – +31…+33
  • Симферополь – +30…+32
  • Кропивницкий – +30…+32
  • Черкассы – +30…+32
  • Чернигов – +29…+31
  • Сумы – +27…+29
  • Полтава – +29…+31
  • Днепр – +31…+33
  • Запорожье – +31…+33
  • Донецк – +29…+31
  • Луганск – +28…+30
  • Харьков – +27…+29
  • Киев – +30…+32

Ранее "Страна" писала о том, что ученые выяснили, почему люди зевают и как этот рефлекс связан с жарой.

Также мы сообщали, что народный синоптик спрогнозировал аномально жаркое лето в Украине.

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