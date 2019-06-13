Отныне все танкеры, следующие через Ормузский пролив, будут снабжены дополнительной охраной.

В этом ключевом морском регионе Ближнего Востока введут усиленное морское патрулирование, чтобы не допустить повторения провокации в соседнем Оманском проливе.

Об этом передают "Известия" со ссылкой на норвежскую Frontline - одну из крупнейших нефтеналивных компаний, чей танкер Front Altair был атакован в Оманском проливе. Там также заявили, что пожар на судне до сих пор не потушен.

По мнению эксперта РИСИ Владимира Фитина, за нападением могут стоять государства, заинтересованные в продолжении конфликта между Вашингтоном и Тегераном, которые недавно возобновили переговоры для урегулирования противоречий по "ядерной сделке".

В Frontline признали, что подсчитать даже приблизительно ущерб от взрыва пока не в силах - необходимо дождаться, когда пожар будет потушен. По данным перевозчика, на борту судна находилось 75 тыс. т сырой нефти.

За усиление морской охраны в районе Ормуза будут отвечать не только региональные державы. Сейчас акватории морей, где существует угроза гражданскому мореходству, охраняются так называемыми международными тактическими группами. В них входят корабли военно-морских сил разных стран. Среди зон, где идет постоянное патрулирование, - Аденский залив, а также Малаккский и Оманский проливы, рассказал "Известиям" ведущий эксперт Центра военно-морского анализа Михаил Кофман.

"В районе, где произошла атака на танкеры, действуют несколько кораблей, в том числе американские и английские", - пояснил "Известиям" эксперт.

"Их задача - это противодействие пиратам, а также оказание помощи кораблям, которые подадут сигнал тревоги. На самих танкерах военнослужащих нет. Есть только сотрудники частных военных компаний (ЧВК), которых нанимают судовладельцы или арендаторы судов.

Он также отметил, что бойцы ЧВК могут защитить корабль от пиратов на легких лодках, вооруженных ручными гранатометами и автоматами Калашникова. Но у них нет средств, позволяющих обнаружить профессиональных подводных диверсантов.

"В нашем же случае, скорее всего, действовали именно они. Вероятно, танкеры были повреждены подводными магнитными минами. Причем диверсанты установили их еще в порту с таким расчетом, что взрыв произойдет, когда корабли выйдут в открытое море. Всё это говорит о том, что в операции участвовали специалисты высокого класса", - заключил эксперт.

Горящий танкер в Оманском проливе поврежденный в результате провокации против Ирана и США, видео: youtube.com/Boris Danilo

Ормузский пролив становится еще одной точкой турбулентности на Ближнем Востоке. Нельзя допустить, чтобы подобные провокации подорвали рынок нефтеперевозок, учитывая, что через этот пролив проходит до 40% мирового морского экспорта нефти.

Как сообщала "Страна", глава Генштаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкот в январе заявлял. что Израиль нанес тысячи ударов по целям, связанным с Ираном и его союзниками.

"Мы ударили по тысячам целей, не беря на себя ответственность, не прося похвалы", - отметил израильский военный.

Напомним, что в Украину вернулись еще 5 моряков с задержанного военными в Египте танкера.