Ученые закончили первый этап исследований головы волка, которая была найдена летом 2018 года на берегу реки Тирехтях местным жителем Павлом Ефимовым. Останки хищного животного датируются периодом плейстоцена, начавшегося 2,588 миллиона лет назад и завершившегося 11,7 тысячи лет назад. При этом возраст самого волка составляет 40 тыс. лет, передает National Geographic Россия.

Отмечается, что длина его головы составляет 40 сантиметров: это половина от размеров современных волков, чья длина тела варьируется от 66 до 86 сантиметров. Это неудивительно для плейстоценовой эпохи, во время которой по территории современной Якутии бродили представители мегафауны – гигантские мамонты, пещерные львы и медведи, шерстистые носороги.

Как видно по фото, мех волка и его клыки сохранились в идеальном состоянии. Взрослому зверю было от двух до четырех лет, когда он умер. Образцы ткани обрабатывались в Японии, а анализы проводились на базе шведских научных учреждений.

"Это уникальное открытие останков взрослого плейстоценового волка с сохранившейся тканью. Мы будем сравнивать его с современными волками, чтобы понять, как эволюционировал вид, и реконструируем его внешний облик", – руководитель отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Республики Саха Альберт Протопопов.

Фото: nat-geo.ru

По словам ученого, черепа древних волков - нередкая находка, однако чаще всего это останки щенков, ткань которых практически не сохранилась.

Среди других удивительных палеонтологических находок, сделанных в Якутии – тело детеныша пещерного льва. Оно находилось неподалеку от мест, где была обнаружена голова волка.

Ранее сообщалось, что в пещере на острове Борнео археологи нашли самый древний рисунок в истории человечества. Фото.

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