К формальному окончанию торгов на межбанковском валютном рынке доллар просел до 26,43/26,465 гривен с 26,48 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщает Finance.ua.

Отмечается, что средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,46 / 26,48

евро – 29,88 / 29,90

российский рубль – 0,4096 / 0,4100

При этом на международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1271 / 1,1273

Также стало известно, что Национальный банк Украины ослабил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 14 июня до 26,417080 грн/$1 по сравнению с 26,401893 грн/$1 на 13 июня 2019г.

Ранее сообщалось, что курс доллара во вторник развернулся и резко подрос, банкиры заговорили о девальвации.

Также мы писали, что в понедельник доллар обвалился, но дальше падать некуда - банкиры.