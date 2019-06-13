Украинский режиссер Андрей Примаченко заявляет, что его в сериале НВО "Чернобыль" использовали его видео без разрешения, пишет "Детектор медиа".

Уточняется, что речь идет о визуализации записи телефонных переговоров 26 апреля 1986 диспетчера ЦППЗ (центрального пункта пожарной связи) с диспетчерами ВПЧ (военизированной пожарной части) Чернобыльской АЭС.

Это видео, автором которого является Андрей Примаченко, было загружено в YouTube на канале "Студия Передовая" 18 марта 2013 года. Аналогичное видео есть в первой серии мини-сериала НВО "Чернобыль".

По словам Примаченко, команда создателей сериала не связывалась с ним для согласования использования его видео. Пока он не планирует обращаться к юристам для решения этого вопроса, поскольку надеется, что авторы сериала выйдут с ним на связь. В противном случае он все же задумается о решении проблемы юридическим путем.

"Мое видео - один из первых результатов в Google и под ним уже шесть лет подписано, кто является автором. Если бы они ко мне просто обратились и спросили разрешения использовать, я был бы не против, лишь бы указали авторство.

Я делал это видео, рисовал графику не в коммерческих целях, а потому, что давно интересуюсь темой катастрофы на ЧАЭС и мне она близка. Я это сделал для своего канала на YouTube. Мне даже приятно, что эту работу использовали в проекте такого масштаба. Неприятность в том, что ко мне даже никто не обратился по его использованию ... В первую очередь я заинтересован в сотрудничестве, а не в конфликте", - сказал Андрей Примаченко.

Фото: facebook.com

9 июня во программе "Кино с Яниной Соколовой" Евгения Яцута, исполнительный продюсер Radioactive Films, отмечала: именно их организация занималась решением всех вопросов, которые касались использования в сериале объектов, на которые распространяется авторское право.

"Должны были выдержаны все авторские права на использование любых объектов, которые могут потенциально нести в себе авторское право. Это все должно быть очищено. Мы также кроме съемок, помогали НВО получать право использования от правообладателей. Это и архивные материалы: оригинальный эпизод из выпуска программы "Вести", где говорили о катастрофе; и переговоры операторов пожарной службы, когда они созывали всех возможных пожарных. Это тоже оригинальная запись", - говорила госпожа Яцута.

В комментариях под постом Андрея Приймаченко в Facebook, где он высказал свои претензии, Евгения Яцута ответила: "Речь идет об оригинальных аудиозаписи диспетчеров, созвали все силы на помощь. У вас есть права на использование этого диалога в вашем видео?". На что господин Примаченко ответил: "Под вопросом не аудио часть, а видео".

"Я искал, где оригинальный источник этого диалога. Я знаю, где я его скачал. Но вопрос к ним, они его взяли. Я подозреваю, что они его взяли прямо в моем видео", - говорит Андрей Примаченко.

В Со Radioactive Films ответили Примаченко в Facebook: "Права на использование видео были получены и подтверждены дирекцией музея Чернобыля в Киеве". А Евгения Яцута предложила Андрею Примаченко связаться с организацией, если он предоставит письменное подтверждение своего авторства.

"Все бумаги в HBO, ведь они ответственны за очистку прав. Мы в данном вопросе выполняли вспомогательную консультативную и поисковую работу, так же как и рабочие музея Чернобыля, которые лучше разбираются в архивных материалах на эту тему. Мы можем связать вас непосредственно с ответственными за это в HBO, при условии наличия у вас письменных подтверждений вашего авторства", - написала она.

Также Евгения Яцута добавила, что "видео выложено на многих страницах интернета и считается созданным во времена СССР".

Впрочем Андрей Примаченко подчеркнул: у него есть исходный файл использованного в сериале ролика, то есть именно он является его автором. Над документом, который может подтвердить авторство, - работает.

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