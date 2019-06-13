В УЕФА открыли дисциплинарное дело в отношении сборной Украины из-за поведения болельщиков на матче четвертого тура группового этапа квалификации ЧЕ-2020 с Сербией. Матч прошел 7 июня на "Арене Львов".

Украинские фанаты обвиняются в использовании на стадионе пиротехники, бросании предметов на поле и блокировке лестничных проходов. Также европейские футбольные чиновники недовольны плохим освещением на "Арене Львов", передает "Трибуна".

Нарушения рассмотрят на заседании дисциплинарного комитета УЕФА 18 июля.

Как сообщала "Страна", руководство "Динамо" подписало новый контракт с главным тренером Александром Хацкевичем.

"То, о чем мы договорились, Александр выполнил. Он выполнил те задачи, которые я поставил ему на том этапе – внедрить в состав как можно больше молодежи", - отметил президент клуба Игорь Суркис.

Напомним, что юниорская футбольная сборная Украины вышла в финал Чемпионата мира. Решающая игра пройдет в субботу, 15 июля в польском Лодзе.