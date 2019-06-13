Киевский НИИ судебных экспертиз (КНИИСЭ) пришел к выводу, что найденный повешенным 40 лет назад композитор-исполнитель Владимир Ивасюк, автор бессмертного хита "Червона рута", физически не мог бы совершить самоубийство. Такое заявление сделал директор этого учреждения Александр Рувин, передает "Укринформ".

Уточняется, что в похожих условиях по просьбе прокуратуры Львовской области был проведен следственный эксперимент.

По словам Рувина, в процессе расследования дела о гибели Владимира Ивасюка уже было проведено много экспертиз, по результатам которых были обнаружены определенные различия в выводах. Поскольку не было однозначного ответа, прокуратура Львовской области обратилась в КНИИСЭ.

Владимир Ивасюк

"Следственный эксперимент мы провели в мае этого года. Когда наши эксперты ознакомились с материалами дела, стало очевидным, что нужен экспертный эксперимент - при подобных к гибели Ивасюка обстоятельствах", - отметил Александр Рувин.

Глава НИИ рассказал, что эксперимент провели в лесном массиве, недалеко от места, где в 1979 году было обнаружено тело погибшего, в такое же время - в мае.

"Наши эксперты проанализировали все материалы дела и подобрали похоже дерево - такой же породы, подобного размера - соответствующей высоты, диаметра ствола, расположения веток... Словом, все элементы были подобраны близко к той ситуации, которая была тогда", – уточнил он.

По словам Рувина, в процессе эксперимента рассмотрели три ситуации.

"Первым решался вопрос, мог ли потерпевший сам залезть на дерево, на высоту ветви 1,7 метра, завязать узел и совершить самоубийство. Вторым - возможно ли инсценировать самоубийство с помощью подручных средств - лестницы, подставки и т.д., хотя на том месте ничего подобного обнаружено не было. И третье - возможно ли провести инсценировку самоубийства без применения этих подручных средств", - сказал директор НИИ.

Он добавил, что в ходе эксперимента был задействован статист, по всем внешним признакам очень похожий на потерпевшего - такого же возраста, как Ивасюк, такой же массы тела и с хорошей физической подготовкой.

"И в результате эксперимента было установлено, что завязать узел и провести инсценировку самоубийства даже очень сильный физически человек не смог бы. Очевидно, что ему для этого понадобилась бы чья-то помощь", - подчеркнул Рувин.

Также, по его словам, было установлено: даже при наличии каких-то вспомогательных подручных средств типа лестницы или подставки, чтобы завязать узел и провести инсценировку самоубийства, необходимо было задействовать двух людей, а если без подручных средств - как минимум три дополнительных человека, которые должны это делать.

"Кроме того, эксперты также исследовали одежду, обувь потерпевшего - по фотографиям в материалах дела, описанию вещей, протоколах осмотра. Ведь если бы человек влезал на дерево, должны были остаться следы на подошвах, на одежде... Тем временем в протоколах осмотра указано, что их не было", - сказал Рувин.

Он также отметил, что на данный момент экспертиза находится на стадии передачи следственным органам.

"Группа экспертов-медиков, с которыми мы сотрудничали, приобщает свою часть, и мы будем передавать материалы следственным органам, которые нам эту экспертизу назначали. Далее будем смотреть, какое решение они примут. То есть мы предоставляем результаты исследования, а дальше слово за львовской прокуратурой", - сказал директор НИИ.

Известно, что 30-летний известный композитор Владимир Ивасюк, который исчез 24 апреля 1979 года, был найден повешенным 18 мая 1979 года в военной зоне Брюховецкого леса недалеко от Львова. Тогда следствие выдвинуло версию самоубийства вследствие психического расстройства, и дело было закрыто за отсутствием состава преступления через два месяца - 18 июля.

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