В списках партии Святослава Вакарчука "Голос" идет кандидат в нардепы Ярина Ясиневич, жена директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича. Об этом сообщила экс-министр Юстиции Украины Елена Лукаш на своей странице в Facebook.

Ярина Ясиневич и Владимир Вятрович. Фото: Facebook/Елена Лукаш

По ее словам, Ясиневич не просто так оказалась в списках партии лидера Океана Эльзы.

"Семья Вятровича тесно связана с семьей Вакарчука. Жена Вятровича была помощником Вакарчука сына, когда тот недолго, но был нардепом от Ющенко. Перед этим Ярина Ясиневич была руководителем аппарата Министерства образования, когда министром был Вакарчук-папа", - написала она.

При этом, по ее словам, сам Вятрович также собирается баллотироваться в Раду. Он идет под номером 25 в списке партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность".

"25. Четвертак. Не сильно ценит Порошенко Вятровича", - подытожила бывший министр.

Скриншот: Facebook/Елена Лукаш

Как известно, Ярина Ясиневич - историк, жена главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича. Руководитель программ Центра исследований освободительного движения.

Ранее сообщалось, что Вакарчук назвал нардепов, которые идут от "Голоса" по мажоритарным округам.

Также мы писали, что Вакарчук назвал первую двадцатку своей партии "Голос".