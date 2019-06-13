В Киеве женщина скончалась, в коридоре поликлиники, ожидая своей очереди на прием к врачу. Инцидент произошел в медицинском учреждении на улице Гарматной. Об этом сообщили в группе "Типичный Киев" в соцсети.

"Жесть дня... В очереди к врачу в поликлинике на улице Гарматной, 36 умерла женщина. Как думаете, сколько она там сидела?" - говорится в подписе к шокирующей фотографии с места события.

На фото видно, что умершую прямо в сидячем положении накрыли простыней, неподалеку от нее люди сидят в очереди в другой кабинет.

Стоит отметить, что под резонансным постом сразу же развернулась жаркая дискуссия о медреформе в Украине.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что в реанимации больницы под Киевом умерла жестоко избитая сожителем женщина.

Также мы сообщали, что под Киевом военный спецподразделения скончался от передозировки наркотиков.

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