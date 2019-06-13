Власти России готовы снизить стоимость газа для Украины на 25%, а также продлить контракт на транзит газа на действующих условиях. Об этом в четверг, 13 июня, сказал министр энергетики России Александр Новак по итогам встречи с замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марошем Шефчовичем, сообщает ТАСС.

"Мы готовы обеспечить поставки газа в Украину, возобновить поставки, которые были прекращены в 2015 году... Газпром мог бы обеспечить снижение цен для потребителей Украины до 25% от сегодняшнего уровня", - сказал он. Новак также сообщил, что Россия и Еврокомиссия договорились в сентябре обсудить дату проведения трехсторонних переговоров по газу.

"Мы договорились о том, что будем обсуждать дату очередной трехсторонней встречи - консультации Россия - Украина - Еврокомиссия во второй половине сентября. Для того, чтобы дождаться итогов парламентских выборов в Украине, дождаться назначения правительства", - сказал он.

Новак также заявил, что Россия предложила Украине мировое соглашение по арбитражным разбирательствам с "Газпромом".

"С российской стороны, со стороны Газпрома предложено украинским партнерам рассмотреть возможность подписания мирового соглашения", - сказал он.

Как сообщала "Страна", после встречи с Бойко и Медведчуком глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что "Газпром" готов предоставить Украине скидку в 25% на газ. Он сообщил, что контракт будет прямой между российской и украинской компанией.

Олеся Медведева в "Ясно.Понятно" блоге разбиралась, что будет, если Россия и Украина не договорятся о транзите газа:

Видео: youtube.com/Страна.ua