Экс-президент Украины Петр Порошенко опубликовал на своей странице в Telegram фамилии первых 50 человек списка его политсилы "Европейская солидарность".

"Радуюсь, что у нас около 30% женщин в проходной части списка", - написал Порошенко.

Отметим, что параллельно состоялась видеотрансляция, где все эти фамилии были озвучены.

Список "Европейской солидарности" на выборах в Раду-2019:



1. Порошенко Петр

2. Парубий Андрей

3. Геращенко Ирина

4. Забродский Михаил

5. Федин София

6. Джемилев Мустафа

7. Зинкевич Яна

8. Чийгоз Ахтем

9. Синютка Олег

10. Климпуш-Цинцадзе Иванна

11. Герасимов Артур

12. Кубив Степан

13. Фриз Ирина

14. Южанина Нина

15. Луценко Ирина

16. Сюмар Виктория

17. Арьев Владимир

18. Павленко Ростислав

19. Величкович Николай

20. Алексеев Сергей

21. Князевич Руслан

22. Саврасов Максим

23. Ионова Мария

24. Бойко Наталья

25. Вятрович Владимир

26. Никоряк Ирина

27. Чорновол Татьяна

28. Пятигорец Денис

29. Левусь Андрей

30. Баласинович Наталья

31. Карпов Андрей

32. Бирюков Юрий

33. Таран Сергей

34. Черненко Александр

35. Андреев Андрей

36. Габибулаева Динара

37. Петров Алексей

38. Кириленко Вячеслав

39. Розенко Павел

40. Соляр Владимир

41. Артюшенко Игорь

42. Талпеш Михаил

43. Погребинский Александр

44. Высоцкий Сергей

45. Бригинец Александр

46. ​​Урсуленко Елена

47. Смолий Андрей

48. Болдырев Олег

49. Лапин Игорь

50. Обертинская Людмила.

Ранее "Страна" писала о том, кто попал в полную версию партийного списка.

Также мы сообщали, что в партийном списке Батькивщины под 15 номером оказался львовский губернатор времен Януковича.