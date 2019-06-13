Сегодня днем в распоряжении "Страны" появился полный список кандидатов в народные депутаты от партии президента "Слагу народа". Как выяснилось, помимо десанта пресс-секретарей, в нем оказалось не мало и помощников действующих нардепов. 

Итак, под номером 183 в списке партии Зеленского идет Станислав Масевич, который является помощников самовыдвиженца Александра Домбровского, который также является первым заместителем главы Комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

Номер 168 - Дмитрий Видолоб - является помощником предпринимателя и народного депутата Оксаны Продан. Номер 164 - Юрий Баланюк - помощник нардепа и бывшего главы Нацбанка Степана Кубива.

Под номером 162 в списке партии Александра Карамаза, которая была помощницей депутата IV созыва Григория Омельченко. 161 номер - Елена Киевец, которая работает помощницей народного депутата Олега Кулинича.

Номер 152 - Владимир Тригуб - известен тем, что с IV по VII созывы является помощником члена Народного фронта, нардепа Николая Мартыненко. И на 149 месте Сергей Мельник, который является помощником депутата и бывшего заместителя главы МВД Николая Величковича. 

Отметим, что в списке "Слуги народа" нет действующих нардепов.

С полным списком кандидатов можно ознакомиться в нашем материале здесь.

Ранее сообщалось, что "Стране" стал известен список партии Саакашвили.

Также уже были озвучены первые 50 фамилий списка партии Порошенко.

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!