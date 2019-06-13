Сегодня днем в распоряжении "Страны" появился полный список кандидатов в народные депутаты от партии президента "Слагу народа". Как выяснилось, помимо десанта пресс-секретарей, в нем оказалось не мало и помощников действующих нардепов.

Итак, под номером 183 в списке партии Зеленского идет Станислав Масевич, который является помощников самовыдвиженца Александра Домбровского, который также является первым заместителем главы Комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

Номер 168 - Дмитрий Видолоб - является помощником предпринимателя и народного депутата Оксаны Продан. Номер 164 - Юрий Баланюк - помощник нардепа и бывшего главы Нацбанка Степана Кубива.

Под номером 162 в списке партии Александра Карамаза, которая была помощницей депутата IV созыва Григория Омельченко. 161 номер - Елена Киевец, которая работает помощницей народного депутата Олега Кулинича.

Номер 152 - Владимир Тригуб - известен тем, что с IV по VII созывы является помощником члена Народного фронта, нардепа Николая Мартыненко. И на 149 месте Сергей Мельник, который является помощником депутата и бывшего заместителя главы МВД Николая Величковича.

Отметим, что в списке "Слуги народа" нет действующих нардепов.

С полным списком кандидатов можно ознакомиться в нашем материале здесь.

Ранее сообщалось, что "Стране" стал известен список партии Саакашвили.

Также уже были озвучены первые 50 фамилий списка партии Порошенко.