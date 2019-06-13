Полиция Днепра задержала злоумышленника, который отбирал у детей мобильные телефоны. Неделю назад этого же мужчину с поличным поймали граждане и совершили над ним самосуд, сильно избив его. Информация об этом появилась на странице Типичный Тополь в Facebook в четверг, 13 июня. Здесь же опубликовано видео инцидента. На нем запечатлено, как окровавленный мужчина сидит под забором, а его защищают две пенсионерки, вступив в словесную перепалку с совершившими самосуд гражданами.

"Узнали? Это тот самый черт, который воровал на Тополе и был задержан. Так вот, это видео где-то недельной давности, он также обокрал подростка, и сразу был пойман. Была проведена профилактическая "беседа", после вызвана полиция. Самое странное и интересное в этой ситуации, что люди вокруг начали заступаться и выражать своё недовольство в отношении тех, кто задержал и провёл "беседу". А если вернуться в настоящее время, вчера он снова был пойман, и скорее всего, отпущен, и возможно уже сегодня, снова будет работать!" - написали под видео на странице.

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