В Винницкой епархии Украинской православной церкви призвали к покаянию священников, которые перешли в новую Православную церковь Украины. Об этом сообщает издание Взгляд со ссылкой на Центр информации УПЦ.

Отмечается, что 20 клириков, которые с конца прошлого года по март нынешнего перешли в новую церковную структуру, могут лишиться сана.

"Мы вынуждены были прибегнуть к такой мере, чтобы побудить священнослужителей, отпавших от церковного общения, к покаянию и возвращению в лоно Украинской Православной Церкви. Сейчас мы с прискорбием констатируем, что до сих пор ни один из указанных клириков не проявил раскаяния", – отмечают в епархии.

На покаяние священнослужителям отвели две недели.

"По истечении этого времени мы будем вынуждены ставить вопрос перед Священным Синодом УПЦ о лишении данных клириков священного сана", – предупреждают в Винницкой епархии.

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Также мы писали, что в ПЦУ заявили, что если Филарет восстановит УПЦ КП, у Украины отберут Томос.