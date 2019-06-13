На газон военного мемориала, посвященного советским воинам на Марсовом поле во Львове, пришли неизвестные и начали загорать. Об этом сообщает Zaxid.net.

На Марсовом поле военное кладбище расположено уже более 100 лет. Помимо советских бойцов здесь были погребены погибшие в Первой мировой войне и жертвы политических преследований.

В 90-х годах также похоронено более 240 жертв из Замарстиновской тюрьмы Львова. Стоит также заметить, что Марсовое поле окружено с двух сторон Личаковским кладбищем, самым старым во Львове.

Фото: zaxid.net

Как сообщала "Страна", число отравившихся на свадьбе во Львове выросло вдвое. С предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 39 человек.

Отметим, что львовские депутаты попросили Зеленского не говорить на русском.