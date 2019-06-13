В сети опубликованы фото буйного цветения липы и очитка, который также называют заячьей капустой, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Снимки появились в Facebook на странице Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения. На них можно рассмотреть цветение деревьев и трав в заповедной зоне, где сейчас редко ступает нога человека.

"Цветущий мир зоны отчуждения. В центре яркого пейзажа - очиток и липа",- говорится в сообщении в соцсети.

Напомним, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике заявили, что в леса зоны отчуждения вернулась и успешно размножается редкая рысь. Сейчас на территории заповедника постоянно проживает 10-16 особей.

Также мы сообщали, что опубликовано фото голодной чернобыльской лисы на дороге в зоне отчуждения.