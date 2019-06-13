В среду, 12 июня, в шахтоуправлении "Покровское" в Донецкой области погибли двое рабочих. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Сообщается, что в результате несчастного случая погиб горнорабочий очистного забоя. Также машинист подземных установок получил в этот день травмы несовместимые с жизнью.

Обстоятельства происшествий выясняются. Кроме того, в шахтоуправлении созданы и работают специальные комиссии, которые установят причины случившегося.

Напомним, 7 июня в Кривом Роге на шахте погиб рабочий.

Также мы писали, что в ночь с 28 на 29 мая на шахте во Львовской области произошел обвал породы, двое горняков погибли.

После этого Владимир Зеленский приехал во Львовскую область и пообщался с местными шахтерами.