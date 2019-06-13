В российском Хабаровске врачи извлекли из головы пациента дюбель-гвоздь, который находился в носоглотке мужчины в течение двух лет. Хирургическое вмешательство могло закончиться летальным исходом, но все прошло успешно, сообщает портал "Губерния".

Как рассказал сам пациент, инородный предмет попал ему в голову во время ремонта. Рана оказалась не слишком большой, поэтому мужчина помазал ее зеленкой и не пошел к врачу.

В 2018 году хабаровчанин обратился в больницу с жалобами на снижение слуха. Ему сделали рентген-снимок и решили провести операцию по извлечению дюбель-гвоздя. Сам дюбель-гвоздь не мешал мужчине слышать, но стальной предмет все равно решили извлечь.

По словам врача-лора, из-за долгого нахождения гвоздя в носоглотке у пациента началась эрозия крупных кровеносных сосудов и воспаление.

Фото: gubernia.com

Медик отметил, что хирургическое вмешательство в этом случае могло привести к летальному исходу. Но операция прошла успешно, и сейчас пациента готовят к выписке.

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