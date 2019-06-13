Утром в четверг, 13 июня, в Сумах 17-летний подросток выбросился из окна многоэтажки. Об этом пишет издание "Ваш шанс".

Инцидент произошел в доме №42/1 на ул. Героев Крут. Оказалось, что около 10:00 тело молодого человека заметили прохожие и позвонили в полицию. Правоохранители установили, что погибший - 17-летний житель дома, который упал с высоты 5 этажа, где находится его квартира.

По предварительным данным, молодой человек покончил с собой, выбросившись из окна, из-за неудовлетворительных результатов вступительных экзаменов. Правоохранители проверяют эту и другие версии.

Фото: shans.com.ua

Напомним, в Киеве женщина отметила день рождения, записала видеообращение и выпрыгнула c 14 этажа.

Также мы писали, что полиция охраны спасла под Киевом мужчину, который пытался покончить с собой.