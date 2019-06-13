На территории Польши в ДТП погибли трое граждан Украины и еще один находится в тяжелом состоянии в больнице. Об этом в четверг сообщила представительница полиции города Мендзижеч Любусского воеводства Юстина Лентовска, передает телеканал Republika.

"Полиция под контролем прокуратуры выясняет обстоятельства аварии, произошедшей в среду в Мендзыжецком уезде. В ее результате погибло трое граждан Украины, четвертый борется за жизнь в больнице ", - сказала Лентовский.

Сообщается, что на дороге местного значения между населенными пунктами Пщев и Новый Гожицко водитель автомобия Opel Astra по неустановленным причинам потерял управление, в результате чего машина съехала с дороги и врезалась в дерево.

При этом в автомобиле находились четверо граждан Украины, двое из которых погибли на месте, а еще двое в тяжелом состоянии были госпитализированы. В больнице один из украинцев умер во время операции.

Погибшим украинцам было от 31 до 38 лет. Четвертому пострадавшему 19 лет, он находится в больнице города Гожув Велькопольский в очень тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Германии попал в ДТП автобус со школьниками, десятки пострадавших.

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