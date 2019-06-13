"Стране" стал известен список партии Михаила Саакашвили "Рух новых сил" на выборах в Раду-2019. В первую пятерку вошли сам Саакашвили, Давид Сакварелидзе, Олесь Доний, Наталья Жукова и Владимир Лановой.

Фото: "Страна"

"Если вы найдёте хоть одно доказательство того, что место в списке партии продано - я съем все ваши микрофоны", - заявил журналистам Саакашвили.

Партийный список "Руха новых сил":

Михаил Саакашвили Давид Сакварелидзе Олесь Доний Наталья Жукова Владимир Лановой Елена Терещенко Дмитрий Булах Анна Соломатина Олек Михайлик Игорь Черняк Валерия Коломиец Владимир Гавриш Андрей Зозулинский Владимир Ланда Дарина Чиж Сергей Гаркуша Евгений Лукьянцев Андрей Подзега Сергей Яковенко Анна Вовк Станислав Зозуля Валентин Бушанский Денис Плаксиенко Ростислав Любка Катерина Петренко Юрий Плоский Алла Миклаш Александр Кравчук Александр Коськин Олесь Ветряный Александр Бурцев Павел Богомазов Олег Франко Микола Малый Павел Мельник Эдуард Доценко Вадим Вышинский Иракли Имнадзе Петр Мокрый Яна Щербатюк Оксана Литовка Андрей Фролков Григорий Тимченко Николай Лымарев Евгений Липатов Рафаэль Мурадян Радислава Марчевская Анатолий Коломиец Олег Гончаренко Татьяна Баграновская Петр Канарьян Александр Перуцкий Василий Леманинец Бладимир Бажора Татьяна Журавлева Владелина Маринчук Виктор Котвицкий Петр Орлов Виктор Савченко Василий Мирошниченко Николай Боднар Вячеслав Наливайко Глеб Олейник Николай Заварыка Алексей Капитоненко Юрий Сикора Сергей Скоробагатый Виталий Манько Вера Троцкая Олег Бурдейный Олег Тесленко Дмитрий Дорошенко Арчил Гулордава Галина Белоус Олег Дьяченко Оксана Курочка Сергей Михайловский Сергей Белюк Станислав Онищук Вадим Губенко Сергей Панфилов Максим Кучер Сергей Богарада Дмитрий Сущенко Александр Богарада Александр Гавенко Александр Чайко Константин Шалевашвили Владимир Ефанов Алексей Дробот Василий Полонский Константин Бойко Денис Пипия Сергей Ананьев Валентина Кедрановская Оксана Кравченко Иван Мосашвили Александр Мельник Ирина Якимович Лидия Морева Родион Ахметов Руслан Мамич Белла Абушева

Как сообщалось, 8 июня Саакашвили заявил об участии партии "Рух новых сил" в досрочных выборах в Верховную Раду. По словам Саакашвили, у партии были проблемы с регистрацией и сбором средств на залог для участия в выборах, однако "Рух новых сил" принял решение самостоятельно бороться за проход в парламент.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предложил Михаилу Саакашвили, который 29 мая вернулся в Украину, возглавить партию "УДАР" на выборах в Верховную раду Украины.

Как писала "Страна", Саакашвили отказался возглавить партию "УДАР"Виталия Кличко для участия во внеочередных выборах в Верховную раду. По словам Саакашвили, Кличко сделал ему достойное предложение, но по его мнению, им не стоит создавать союз.