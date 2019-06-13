"Стране" стал известен список партии Саакашвили. Фото
"Стране" стал известен список партии Михаила Саакашвили "Рух новых сил" на выборах в Раду-2019. В первую пятерку вошли сам Саакашвили, Давид Сакварелидзе, Олесь Доний, Наталья Жукова и Владимир Лановой.
Фото: "Страна"
"Если вы найдёте хоть одно доказательство того, что место в списке партии продано - я съем все ваши микрофоны", - заявил журналистам Саакашвили.
Партийный список "Руха новых сил":
- Михаил Саакашвили
- Давид Сакварелидзе
- Олесь Доний
- Наталья Жукова
- Владимир Лановой
- Елена Терещенко
- Дмитрий Булах
- Анна Соломатина
- Олек Михайлик
- Игорь Черняк
- Валерия Коломиец
- Владимир Гавриш
- Андрей Зозулинский
- Владимир Ланда
- Дарина Чиж
- Сергей Гаркуша
- Евгений Лукьянцев
- Андрей Подзега
- Сергей Яковенко
- Анна Вовк
- Станислав Зозуля
- Валентин Бушанский
- Денис Плаксиенко
- Ростислав Любка
- Катерина Петренко
- Юрий Плоский
- Алла Миклаш
- Александр Кравчук
- Александр Коськин
- Олесь Ветряный
- Александр Бурцев
- Павел Богомазов
- Олег Франко
- Микола Малый
- Павел Мельник
- Эдуард Доценко
- Вадим Вышинский
- Иракли Имнадзе
- Петр Мокрый
- Яна Щербатюк
- Оксана Литовка
- Андрей Фролков
- Григорий Тимченко
- Николай Лымарев
- Евгений Липатов
- Рафаэль Мурадян
- Радислава Марчевская
- Анатолий Коломиец
- Олег Гончаренко
- Татьяна Баграновская
- Петр Канарьян
- Александр Перуцкий
- Василий Леманинец
- Бладимир Бажора
- Татьяна Журавлева
- Владелина Маринчук
- Виктор Котвицкий
- Петр Орлов
- Виктор Савченко
- Василий Мирошниченко
- Николай Боднар
- Вячеслав Наливайко
- Глеб Олейник
- Николай Заварыка
- Алексей Капитоненко
- Юрий Сикора
- Сергей Скоробагатый
- Виталий Манько
- Вера Троцкая
- Олег Бурдейный
- Олег Тесленко
- Дмитрий Дорошенко
- Арчил Гулордава
- Галина Белоус
- Олег Дьяченко
- Оксана Курочка
- Сергей Михайловский
- Сергей Белюк
- Станислав Онищук
- Вадим Губенко
- Сергей Панфилов
- Максим Кучер
- Сергей Богарада
- Дмитрий Сущенко
- Александр Богарада
- Александр Гавенко
- Александр Чайко
- Константин Шалевашвили
- Владимир Ефанов
- Алексей Дробот
- Василий Полонский
- Константин Бойко
- Денис Пипия
- Сергей Ананьев
- Валентина Кедрановская
- Оксана Кравченко
- Иван Мосашвили
- Александр Мельник
- Ирина Якимович
- Лидия Морева
- Родион Ахметов
- Руслан Мамич
- Белла Абушева
Как сообщалось, 8 июня Саакашвили заявил об участии партии "Рух новых сил" в досрочных выборах в Верховную Раду. По словам Саакашвили, у партии были проблемы с регистрацией и сбором средств на залог для участия в выборах, однако "Рух новых сил" принял решение самостоятельно бороться за проход в парламент.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко предложил Михаилу Саакашвили, который 29 мая вернулся в Украину, возглавить партию "УДАР" на выборах в Верховную раду Украины.
Как писала "Страна", Саакашвили отказался возглавить партию "УДАР"Виталия Кличко для участия во внеочередных выборах в Верховную раду. По словам Саакашвили, Кличко сделал ему достойное предложение, но по его мнению, им не стоит создавать союз.