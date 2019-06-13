В МИД Украины считают премьер-министрами Молдовы одновременно и экс-главу правительства Павла Филипа, и главу нового правительства Майю Санду. Об этом в четверг, 13 июня, передает "ЕП" со ссылкой на комментарий МИД Украины по итогам визита спецпредставителя Виктора Крыжанивского в Кишинев.

Спецпредставитель Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктор Крыжанивский 12 июня совершил рабочую поездку в Республику Молдова, где провел встречи со всеми молдавскими руководителями, а также послами ЕС, США и Румынии в Молдове.

"В первой половине дня состоялись встречи со спикером избранного по результатам выборов 24 февраля с.г. парламента Зинаидой Гречаный, назначенными парламентским большинством премьер-министром Майей Санду и членами ее правительства - главой внешнеполитического ведомства Николаем Попеску, вице-премьером по вопросам реинтеграции Василием Шовой", - сообщили днем в четверг, 13 июля в пресс-службе МИД Украины.

Также отмечается, что во второй половине дня Крыжанивский провел встречи с экс-премьер-министром Молдовы Павлом Филиппом, а также членами его правительства - вице-премьером по вопросам реинтеграции Кристиной Лесник и министром иностранных дел и европейской интеграции Тудором Уляновски.

Помимо этого представитель Украины встретился с главой Делегации ЕС в Молдове Петером Михалко, послом Румынии в республике Даниэлем Ионицэ и представителями посольства США в Кишиневе.

"Состоялся обмен мнениями по ситуации в Республике Молдова. Отмечено, что нынешний политический кризис является потенциально дестабилизирующим ситуацию безопасности в регионе. Виктор Крыжанивский отметил, что для Украины важно, чтобы Молдова и в дальнейшем двигалась по пути европейской интеграции. Украина призывает все политические силы в Республике Молдова решать споры путем политического диалога, чтобы избежать силового противостояния и в итоге найти взвешенное решение, которое стабилизирует ситуацию и будет способствовать дальнейшему демократическому развитию государства", - говорится в сообщении МИД Украины.

Ранее на сайте молдавского правительства была обнародована информация о встрече Филипа с Крыжанивским, которые обсудили влияние политического кризиса в Молдове на безопасность региона. Собеседники обменялись мнениями о политической ситуации в Молдове. "Они отметили, что нынешний политический кризис потенциально может дестабилизировать безопасность региона", - сказано в сообщении.

Стороны подчеркнули важность поддержания конституционного порядка и правопорядка в Молдове, подчеркнув, что решения для нынешней блокады в Республике Молдова могут быть найдены только путем диалога между политическими силами за столом переговоров.

Накануне парламент Молдовы утвердил состав нового правительства и объявил страну "захваченным государством", которое нужно освобождать. Это произошло после того, как Конституционный суд постановил, что президент обязан распустить парламент и назначить дату досрочных выборов, так как в течение 90 дней после утверждения результатов выборов парламент не смог сформировать новое правительство.

Партия социалистов и правый блок ACUM считают, что отведенный срок не истек, так как в Конституции говорится о сроке в три месяца, а не 90 дней. Они подписали соглашение о "деолигархизации" Молдовы, после чего созвали заседание парламента.

Ранее, 8 июня лидер правой партии "Действия и солидарности" Майя Санду была назначена в парламенте премьер-министром Молдовы. Однако в подконтрольном предыдущим властям Конституционном суде признал решения парламента незаконными. Уже 9 июня в суде на время отстранили от должности президента Молдовы Игоря Додона, предоставив экс-премьер-министру Павлу Филипу полномочия по роспуску парламента.

Он сразу же подписал указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов на 6 сентября.

9 июня парламент утвердил состав нового правительства и объявил Молдову страну "захваченным государством", которое нужно освобождать. Это произошло после того, как Конституционный суд постановил, что президент обязан распустить парламент и назначить дату досрочных выборов, так как в течение 90 дней после утверждения результатов выборов парламент не смог сформировать новое правительство.

Как сообщала "Страна", президент Молдовы объявил о подготовке покушения на него. Игорь Додон считает, что на него может готовиться покушение, организованное Демпартией олигарха Плахотнюка, которая ранее контролировала парламент Молдовы.

После новых выборов и отстранения от власти представителей Демпартии олигарха Плахотнюка, в Молдове неожиданно объединились прозападные и пророссийские силы. Такой невероятный, казалось бы, союз впервые родился на постсоветском пространстве. Олеся Медведева разбиралась, почему и как это произошло:

Видео: youtube.com/Страна.ua