"Страна" продолжает публиковать информацию о кандидатах из партсписка президентской партии "Слуга народа".

Еще в воскресенье партия Зеленского опубликовала первую сотню своего списка на выборы, а сегодня - новый вариант уже с 201 кандидатом в депутаты. Вероятно, это уже итоговый документ, который и пойдет в ЦИК.

В тоже время, даже в первой сотне там произошли интересные изменения в сравнении с начальным вариантом.

Так, под №78 в нем появилась некто Ольга Кавун.

В Одессе ее знают как супругу Дмитрия Кавуна - заместителя прокурора Одесской и Харьковской областей во времена Виктора Януковича. Кавуна тогда молва приписывала тесные отношения с генпрокурором Пшонкой.

После Майдана Кавун был люстрирован. В конце прошлого года засветился в партии "Наши" Евгения Мураева.

Также любопытный факт, что на интернет-ресурсах, которые связывают с семьей Кавунов, размещалась компроментирующая информация против другого одессита - ведущего телеканала NewsOne Дмитрия Спивака. Он был в первом варианте партсписка "Слуги народа", однако после начала дискредитационной кампании заявил, что не намерен участвовать в выборах.

И Спивака во втором варианте партсписков действительно нет. Зато появилась Ольга Кавун.

О ней известно, что окончила международный факультет Донецкого университета имени В. Стуса, а также Одесский национальный экономический университет по специальности "маркетинг". Обучалась в бизнес-школе KMBS при Киево-Могилянской Академии. По данным портала "Жизнь", является создателем мебельной фабрики Feronia и совладельцем салона красоты G.bar French.

Комментарий самой Ольги Кавун, а также партии "Слуга народа" о том, как она попала в первую сотню списка нам пока получить не удалось.

Фото: Facebook/ Ольга Кавун

Напомним, "Страна" опубликовала полный партсписок "Слуги народа", в который вошел 201 кандидат.

Также мы писали о том, кто есть кто в партийном списке "Слуги народа".