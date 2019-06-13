Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон вышел в лидеры на выборах главы Консервативной партии Великобритании, который должен возглавить британский Кабинет министров.

По итогам первого раунда за Джонсона проголосовали 114 человек при необходимых 17 голосах. На втором месте находится действующий министр иностранных дел Джереми Хант с 43 голосами. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Джонсон поблагодарил своих друзей и коллег в Юнионистской и Консервативной партиях. Он указал, что рад победе в первом туре, однако впереди его все еще ожидает долгий путь. Из гонки выбыли экс-глава палаты общин Андреа Лидсом, экс-министр труда и пенсий Эстер Макви, экс-секретарь Казначейства Марк Харпер.

Голосования будут идти в аналогичном формате, пока не останется два кандидата. Ожидается, что победитель будет известен на неделе, которая начнется 22 июля.

Ранее Джонсон пообещал не платить Евросоюзу за выход "просто так". Также он является критиком плана по выходу Британии из ЕС, согласованным предыдущим премьером Терезой Мэй.

Всего по итогам первого тура голосования достаточную поддержку для продолжения участия в борьбе получили семь кандидатов из 10. Помимо Джонсона и Ханта в предвыборной гонке - министр окружающей среды Майкл Гоув, министр здравоохранения Мэттью Хэнкок, глава МВД Великобритании Саджид Джавид, бывший министр Великобритании по Brexit Доминик Рааб и министр международного развития Рори Стюарт.

Голосования продолжатся на следующей неделе и будут идти в аналогичном формате до тех пор, пока не останется два кандидата. Ожидается, что имя победителя станет известно в июле, на неделе, начинающейся 22 июля.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о решении отказаться от руководства Консервативной партии из-за сложностей с Brexit. Так, британский парламент многократно отвергал согласованную с Брюсселем сделку по Brexit, в результате чего выход Великобритании из ЕС пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

Как сообщала "Страна", Дональд Трамп сообщил о поддержке Brexit. В Вашингтоне готовятся к любому исходу по поводу Brexit.

Отметим, что кот Ларри из резиденции британского премьера спрятался под авто Дональда Трампа и отказался выходить назад.

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