Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил о том, что он присоединяется к команде Петра Порошенко и партии "Европейская солидарность". Соответствующее обращение он опубликовал на странице в Facebook.

"Сегодня присоединяюсь к команде Петра Порошенко и "Европейской Солидарности". Это - политическая сила, программу которой разделяю... Лично я уверяю: не пойду ни на какие компромиссы в отношении национальных интересов. А именно из-за угрозы реванша наша, теперь уже совместная команда нужна в новом парламенте Украины. Изменения в Украине будут украинскими", - заявил Вятрович.

Видео: Facebook/ Volodymyr Viatrovych

Напомним, "Страна" писала о том, кого и зачем ведет Порошенко на выборы в Раду.

Также мы писали, кого ведут на выборы Зеленский, Кличко и националисты.