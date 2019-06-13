С 1 января 2020 года вступят в силу новые правила и цены для получения шенгенских виз. Соответствующее правки к визовому кодексу 6 июня этого года утвердил Европейский консилиум. Изменения направлены в основном на упрощение получения виз, но и заплатить за это придется больше. Об этом пишет Ubr.ua.

Получать Шенген нет необходимости тем, у кого уже есть биометрический паспорт. Но только в том случае, если целью поездки являются не слишком продолжительные туристические путешествия. Стоит помнить, что работать по шенгенской визе – нельзя. Разве что, только в рабочие командировки за счет работодателя.

Новые правила подразумевают такие изменения и возможности:

Можно подавать заявку на получение визы за полгода (но не позже чем за 15 дней до планируемой даты поездки). На данный момент у разных консульств могут быть свои временные рамки для подачи заявления (обычно документы начинают принимать не раньше, чем за три месяца до поездки).

Заявку можно будет оформлять в электронном виде (сейчас нужно лично посетить консульство для этого или поручить это посредникам через заверенную нотариально доверенность).

Как и сейчас, заядлые путешественники с положительной визовой историей могут рассчитывать на получение многократной визы на 1-5 лет.

Визовый сбор с 2020 года составит 80 евро для взрослых и 40 евро для детей 6-12 лет (сейчас она обходится в 35 евро (если в Украине подается не гражданин Украины - 60 евро).

Размер визового сбора будут пересматривать каждые три года.

Стало известно, сколько украинцев воспользовались безвизом за 2 года

При подаче заявки на получение шенгенской визы заявитель должен будет указать, какой тип визы ему нужен (туристический, деловой, культурный или спортивный). Консульство конкретной страны делает на визе свою пометку. В остальном шенгенская виза у всех стран одинаковая и требует примерно одинакового пакета документов.

Пакет необходимых документов может немного отличаться у разных консульств, но, как правило, в него входят следующие документы:

Загранпаспорт.

Заполненная анкета.

Подтверждение уплаченного визового сбора.

Медстраховка (действия которой охватывают всю территорию Шенгена).

Свежие фотографии (зачастую, это два цветных фото 3,5х4,5 см).

В ряд случаев – подтверждение брони жилья.

Подтверждение платежеспособности (это может быть, например, справка с работы о зарплате или выписка из банка).

Доказательство намерения вернуться обратно (здесь подойдут обратные билеты, свидетельство о браке, о рождении детей, документы на недвижимость или справка с места учебы или работы).

Для культурных, спортивных и бизнес-виз – приглашение от принимающей стороны или организаторов мероприятия.

Стоит отметить, что находиться в странах Шенгенской зоны по простой визе или биометрическому паспорту можно не более 90 дней на протяжении полугода. Этого срока вполне достаточно для того, чтобы совершить кратковременные деловые или туристические поездки.

Трудовым мигрантам рабочие визы по-прежнему оформлять необходимо. Исключение здесь составляет только Польша -– сюда можно ехать на сезонные работы (не более 3-х месяцев) по биометрическому паспорту.

"Наши заробитчане должны оформлять трудовую визу и иметь приглашение на работу. По Шенгену из Украины заробитчане не ездят - больше по безвизу могут, но в большинстве случаев это нелегально. Вряд ли эти нововведения как-то повлияют на настроениях украинских рабочих, да и на количестве нелегальных трудовых мигрантов в страны ЕС скорее всего не скажутся", - рассказал глава профсоюза "Трудовая солидарность" Виталий Махинько.

Чтобы работать легально виза нужна

Тем же, кто планирует трудоустроиться легально и работать в ЕС более полугода оформить визу все же необходимо. Сейчас процедура получения трудовой визы, в зависимости от страны, может занимать 2-3 месяца. Но если документы можно будет подавать за полгода, то трудовой мигрант запросто успеет уложиться в сроки и поехать на работу вовремя.

Стоимость последних останется прежней, например, в Польшу, будет, как и сейчас стоить 80 евро. А вот визовые посредники вслед за повышением базовой цены простых разрешений скорее всего не упустят возможности поднять стоимость своих услуг.

"Оформление, как процесс, который проходит через визовые центры, будет стоить столько, сколько захочет эта структура. Думаю, что цена увеличится, но насколько – неизвестно. Больше всего рабочих виз для украинцев выдает Польша. Однако, некоторые пользуются польской визой для работы в других странах, что является нарушением. В случае обнаружения местными властями такого работника-иностранца, он будет депортирован на родину с запретом на въезд в страны ЕС на срок от года до пяти лет",- подметил глава Всеукраинской ассоциации по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

За что могут забрать выданную шенгенскую визу:

За нарушение сроков пребывание.

За нелегальное трудоустройство.

За нарушение закона в стране пребывания.

В каждом из перечисленных случаев власти могут принять решение о депортации и установить запрет на дальнейший въезд в страну. Правда, если сроки пребывания в шенгенской зоне были превышены путешественником не по его вине (например, задержали самолет, сломался автобус, попали в больницу), то его наказывать не станут. Разумеется, если человек сможет документально подтвердить факт такого события.

В скором времени, говорят эксперты, потребность получать шенгенскую визу у украинцев и вовсе отпадет – все больше людей с каждым годом будут получать биометрические паспорта и ездить по ним. Согласно данным Миграционной службы Украины, только за 2018 год наши соотечественники оформили более 4,8 млн. биопаспортов, что на 780 тыс. больше, чем в 2017 году.

Страны Шенгенской зоны:

Австрия. Бельгия. Венгрия. Германия. Греция. Дания. Италия. Испания. Исландия. Латвия. Литва. Лихтенштейн. Люксембург. Мальта. Нидерланды. Норвегия. Польша. Португалия. Словакия. Словения. Франция. Финляндия. Чехия. Швейцария. Швеция. Эстония.

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп решил отменить визы США для граждан Польши.

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