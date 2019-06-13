Медсестра, которая погибла в результате пожара в психбольнице Одессы 11 июня, на себе вынесла из отделения №7 52 человека. Об этом в Facebook сообщила глава благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова.

"Ее звали Юля. Пару раз пересекались в больнице - вот такая была как на фото всегда - улыбалась... Сгоревшее отделение №7 в психиатрической клинике раньше называлось "Ветеранов ВОВ". И Там почти все лежачие были - возраст... Юля вытащила на одеялах и простынях 52 человека из отделения. На себе, в буквальном смысле слова", - написала Екатерина Ножевникова.

Она отметила, что ей хочется, чтобы о медсестре Юле сегодня узнало как можно больше одесситов.

Скриншот, фото: Facebook/ Катерина Ножевникова

Напомним, в результате пожара в психбольнице Одессы погибли семь человек.

"Страна" писала о том, что прокуратура открыла дело о халатности и рассматривает версии поджога Одесской психбольницы.