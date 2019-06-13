Бывший продюсер "Pronto Film" Сергей Недзельский назначен заместителем главы Государственного агентства Украины по вопросам кино. Соответствующее постановление от 12 июня 2019 года было опубликовано пресс-службой Кабмина.

Информация о его назначении появилась и на Facebook-странице главы ведомства Филиппа Ильенко.

"Сергий Недзельский победил в конкурсном отборе кандидатов еще в декабре 2018, а в целом должность была ваканта с марта 2016", - отмечается в опубликованном сообщении.

Фото: facebook.com/philip.illienko

Сергей Недзельский занимал должность директора департамента по производству в Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) и был продюсером в кинокомпании "Pronto Film".

Сергей Недзельский. Фото: mediananny.com

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