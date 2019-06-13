Продюсера и директора из НОТУ назначили замглавы Госкино
Бывший продюсер "Pronto Film" Сергей Недзельский назначен заместителем главы Государственного агентства Украины по вопросам кино. Соответствующее постановление от 12 июня 2019 года было опубликовано пресс-службой Кабмина.
Информация о его назначении появилась и на Facebook-странице главы ведомства Филиппа Ильенко.
"Сергий Недзельский победил в конкурсном отборе кандидатов еще в декабре 2018, а в целом должность была ваканта с марта 2016", - отмечается в опубликованном сообщении.
Фото: facebook.com/philip.illienko
Сергей Недзельский занимал должность директора департамента по производству в Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) и был продюсером в кинокомпании "Pronto Film".
Сергей Недзельский. Фото: mediananny.com
Как сообщала "Страна", названы победители кинофестиваля "Молодость". Приз за лучший полнометражный фильм и сертификат на $2000 достался корейской картине "Колибри".
Отметим, что несмотря на решение суда, экспертный совет Госкино не выдал прокатное удостоверение "Сватам".