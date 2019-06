В Оманском заливе юго-восточнее Аравийского полуострова произошла крупная катастрофа с двумя танкерами. Это уже оказало влияние на рынок нефти. Но важнее здесь политический аспект: Израиль и США уже заявили, что это Иран обстрелял танкеры торпедами. Что уже тянет на повод к войне.

Впрочем, Иран отрицает стрельбу по танкерам и обвиняет Америку в искусственном создании конфликта.

Интересно, что накануне отношения между Тегераном и Вашингтоном снова обострились: стороны начали грозить друг другу войной. Это произошло после частичного выхода иранцев из ядерной сделки, о чем "Страна" уже рассказывала.

"Страна" разбиралась, является ли это прологом к боевым действиям.

13 июня в Оманском заливе на двух танкерах произошли взрывы. На судах вспыхнул сильный пожар. Пострадали корабли Front Altair и Front Altair. Они плыли под флагами соответственно Маршалловых островов и Панамы.

Оба судна получили серьезные повреждения. Морские гавани Пакистана и Омана получили сигналы бедствия от экипажей.

Моряки были подобраны спасателями из Ирана. В Военно-морских силах США также заявили, что оказали помощь пострадавшим.

Танкер Front Altair, который плыл из Саудовской Аравии в Сингапур, затонул. При этом владелец судна заявляет, что оно горит, но сохраняет плавучесть. Иранские СМИ передают, что танкер уже пошел на дно.

Танкер выполнял заказ для тайваньской госкомпании CPC Corp и перевозил 75 тысяч тонн нафты, тяжелого бензина. Стоимость содержимого оценивают в более чем 30 миллионов долларов.

На борту танкера в числе экипажа находились 11 граждан России, 11 филиппинцев и один гражданин Грузии, все они спасены.

У второго танкера серьезные повреждения корпуса, но риска затопления, по словам владельца, нет. Танкер принадлежит японской компании Kokuka Courageous. Он перевозил метанол.

В Японии сразу заявили о теракте или нападении, в том числе с применением торпеды.

"Поступила информация о том, что в акватории Ормузского пролива было совершено нападение на два судна, которые перевозили в том числе японские грузы", - заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

Западные СМИ со ссылкой на источник заявляют, что по одному из танкеров в Оманском заливе была выпущена торпеда, второй танкер пострадал от взрыва магнитной мины.

Торпеда якобы попала в танкер под названием Front Altair, который загорелся. Подтверждения этой информации из других источников не поступало.

Оманский залив является частью главного нефтяного водного маршрута планеты – вместе с Ормузским проливом он соединяет Персидский залив с Аравийским морем.

В течение часа после инцидента цены на нефть выросли примерно на 4%. Через Ормузский-Оманский проливы экспортируется существенная доля мирового рынка "черного золота".

Бахрейн, Катар и Кувейт могут поставлять нефть на экспорт только через Ормузский пролив, находящийся к северу от Оманского. Других выходов по морю у этих стран нет.

У Саудовской Аравии есть труба, по которой, можно перенаправить нефть из Персидского залива к Красному морю. Но нефти из этих трубопроводов не хватит даже, чтобы утолить потребности одних только Китая и Японии.

То есть ЧП в заливе слишком серьезно по своим последствиям, чтобы оно было случайным.

В США заявили, что ответственность за нападения в Оманском заливе несет Иран. Таковы их выводы, основанные на разведданных и на анализе использованного при атаке оружия. Позицию Штатов озвучил госсекретарь Майк Помпео.



"Согласно оценке правительства США, Исламская Республика Иран несет ответственность за атаки, которые произошли сегодня в Оманском заливе", − заявил глава Госдепа.



По его словам, "это последнее из серии нападений, спровоцированных Исламской Республикой Иран против интересов США и их союзников".

Госсекретарь отметил, что Вашингтон намерен использовать политику оказания экономического и дипломатического давления на Тегеран, однако в случае необходимости готов защищаться с применением силы.



"США будут защищать свои силы, интересы, а также вместе с партнерами и союзниками защищать глобальную торговлю и региональную стабильность. Мы призываем все страны, которым угрожают провокационные акты Ирана, присоединиться к нам в этих усилиях", − подчеркнул Помпео.

Также по инициативе США Совет Безопасности ООН решил собрать экстренное заседание, на котором обсудит нападение на танкеры в Оманском заливе. Встреча Совбеза ООН будет проходить за закрытыми дверями.

Видео выступления Помпео на своей странице в Twitter поделился американский президент Дональд Трамп.

"It is the assessment of the U.S. government that Iran is responsible for today's attacks in the Gulf of Oman...."@StateDept @SecPompeo pic.twitter.com/sTIB0p1kCE