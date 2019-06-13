Телеканал TVi, перезапуск которого был запланирован на 2019 год, переходит в творческую паузу. Об этом на странице в Facebook сообщил руководитель проекта по перезапуску Дмитрий Носиков (бывший генпродюсер телеканала NewsOne).

"...По независящим от нас причинам новая глава великолепного телеканала TVi переходит в творческую паузу. Да, мы останавливаемся. Это не конец, это начало нового, более интересного", - написал Носиков.

По его словам, дальнейшая работа над проектом может продолжиться, но уже под другим брендом.

"Мы разработали две безумные концепции нового подхода к телепроизводству, создали шикарный IT-инструмент, разработали и опробовали новые форматы. Это перевернёт игру и вернёт интерес большой аудитории к телесмотрению, уверен, но, возможно, уже не под брендом TVi. Инвесторы TVi имеют иное видение использования бренда и лицензий, которые удалось купить и перезапустить за последние полгода. Я полностью продаю свою долю и выхожу из проекта вместе с командой", - написал Носиков.

Скриншот: Facebook/ Дмитрий Носиков

Напомним, по задумке, перезапущенный TVi должен был стать не информационным, а рассчитанным на женскую аудиторию среднего возраста за счет показа сериалов женских драм. Мы писали о том, что, по информации в СМИ, проект готовили круги, близкие к Петру Порошенко. Дмитрий Носиков же говорил, что это неправда.

Также мы писали, что летом 2017 года Дмитрий Носиков ушел с телеканала NewsOne.